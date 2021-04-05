شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: نراهن على صدارة باسم مرسي للهدافين ومروان حمدى لا يقل عن مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راهن بكرى سليم، المدير التنفيذى لمصر المقاصة، على تألق باسم مرسى مهاجم الفريق خلال الموسم الجاري، وقال سليم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مروان حمدى لن يقل عن مصطفى محمد أبداً، ولكن المشكلة فى الزمالك أنه لم يحصل على المساحة والصبر، وأراهن على باسم مرسى أنه سيكون هداف الدورى.

وأضاف سليم، الحكم رفض العودة للفار فى هدف باسم مرسى المباراة الماضية، ولا أعلم لماذا، والفار يمكن تقييمه بـ 7 من 10 هذا الموسم، وهناك أمور مستفزة مثل رفض الحكام العودة للفار.

من جهته أحيا محمد عبد العظيم "عظيمة"، المدير الفنى لفريق المقاصة، آمال عدد من اللاعبين الاحتياطيين فى الحصول على فرصة حقيقية مع الفريق الفيومى بعد توليه المهمة خلفا لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب الإسماعيلي، بعدما ابتعدوا عن المشاركة الأساسية مع الفريق الفيومى فى الفترة الماضية.

وشهدت مباراة المقاصة الأخيرة ضد سموحة اعتماد عظيمة على أكثر من لاعب مثل فارس طارق الذى قاد الجبهة اليمنى وظهر بمستوى جيد نال بسبب استحسان الجهاز الفنى الذى يرغب فى منحه الفرصة بالمباريات المقبلة، لاسيما بعد توازنه فى أداء الدورين الدفاعى والهجومي.

كما أجاد أحمد عادل "ميسي" والذى شارك فى مباراة سموحة وقدم أداءً مقنعاً وصنع الهدف الثانى لفريقه، والذى تم إلغاؤه من كابينة الفار، وشكل خطورة على الجبهة اليمنى لسموحة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغييرات فى بعض المراكز وفقا لقناعة عظيمة واجتهاد اللاعبين داخل الملعب، بعدما منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل أحمد صبيحة وصلاح عاشور وعماد فتحي.