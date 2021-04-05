7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأثنين الموافق 5 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، طبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بـ على معلول أمام الزمالك، وزيزو يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الزمالك.. والاطمئنان على جاهزية جنش.

طبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بـ على معلول أمام الزمالك

نصح الجهاز الطبى للأهلى بيتسو موسيمانى، مدرب الفريق، بعدم التسرع فى الاستعانة بالظهير الدولى التونسى على معلول فى مباراة الزمالك بالدورى، ويرى الجهاز الطبى أن على معلول لن يكون جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة فى مباراة الزمالك يوم 18 أبريل والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

زيزو يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الزمالك.. والاطمئنان على جاهزية جنش

انتظم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق، المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد الاطمئنان على اللاعب بعد الإصابة التى تعرض لها بالجزائر بألم فى وجه القدم، وغاب على إثرها عن لقاء المولودية.

خلافات بين موسيمانى وأمير توفيق بسبب صفقات الأهلى.. اعرف التفاصيل

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، انتقادات عنيفة لمدير التعاقدات في النادي أمير توفيق بسبب عدم قدرته على حسم أكثر من صفقة مهمة طلبها الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب مصادر بالأهلى.

رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين فى التدريبات ويحفزهم على التأهل الأفريقى

حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل لقاء تونجيث السنغالى فى آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحتوى أزمة الشناوي ومحمد هاني فى رحلة السودان

احتوى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الأزمة التى وقعت بين ثنائي الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني خلال مبارة المريخ السوداني، السبت، بالسودان فى بطولة أفريقيا. وعقد عبد الحفيظ جلسة بين الشناوي وهاني عقب المباراة التى انتهت بالتعادل 2/2 وطالبهما بإغلاق ملف الأزمة العابرة التى وقعت بينهما بين شوطي المباراة لأن الفريق أمامه ارتباطات مهمة الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

طارق سليمان مدربا لحراس مرمى المقاصة

قرر مجلس ادارة نادى المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعيين طارق سليمان مدربا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عظيمة المدير الفني.

عمرو جمال على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم سموحة فى الصيف

أصبح عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت مع فريقه الحالى، بالإضافة لاقتراب رحيل حسام حسن مهاجم سموحة خلال الفترة الحالية لنادى أهلى طرابلس الليبى.

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