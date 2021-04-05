الإسماعيلى يغادر إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادا للمصرى

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القاهرة - سامية سيد - غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى الإسكندرية، منذ قليل، تحضيرا للقاء المصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل، فى إطار الجولة الــ18 ببطولة الدورى الممتاز، وفرض إيهاب جلال المدير الفنى للفريق حظرا إعلاميا على كل اللاعبين استعداداً للمباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها لتحسين وضعه فى جدول الدوري.

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى بعد غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

قائمة الإسماعيلى شهدت عودة عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق بعد انتهاء برنامجهما التأهيلى، وضمت كلا من:

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

الدفاع .. رضوان شريفى ، حسين السيد ، أحمد كاستيلو ، مروان صحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى ، عبد الله جمعة ، مصطفى فارس .

الوسط .. محمود دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر رمضان ، محمد عادل ، محمد صادق ، أحمد مدبولى ، أرى بابل ، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو .

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 11 مباراة ، خسر 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.