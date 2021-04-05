شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الأول استعدادًا لتونجيث السنغالى × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم، الاثنين، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريبه الجماعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة تونجيث السنغالى فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وشهد المران حضور المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، لدعم ومؤازرة اللاعبين، وهنأ رئيس الزمالك اللاعبين على الأداء والنتيجة أمام مولودية الجزائر الأخيرة، كما طالب اللاعبين بالتركيز فى القادم ومواصلة الانتصارات، والتأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.



جلسة المستشار عماد عبد العزيز مع كارتيرون

وعلى هامش الزيارة، عقد عماد عبد العزيز جلسة مع المدير الفني كارتيرون، وتركز الحديث الودي حول لقاء المولودية والتهنئة بالفوز والتمسك بالأمل.

وأدى لاعبو الزمالك، تدريبات استشفائية قبل انطلاق التدريب بمجمع الصالات، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.



سباق سرعة فى تدريب الزمالك

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وطلب كارتيرون من اللاعبين الحفاظ على المستوى والأداء الذي ظهر به الفريق في لقاء المولودية الأخير، والتركيز في مواجهة تونجيث السنغالي وتحقيق الفوز. وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أنه يثق في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب في الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة السعى لتحقيق الفوز قبل التفكير فى مواجهة الترجى ومولودية الجزائر.

مران الزمالك الجماعى وأدى الثنائي فرجاني ساسي وأيمن حفني، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، وخاض حفني تدريبات بالركض حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي الذي يطبقه اللاعب في الفترة الأخيرة، فيما أدى فرجاني ساسي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتفادي الإجهاد والإرهاق. وانتظم أحمد سيد زيزو فى التدريبات الجماعية، وذلك بعد الاطمئنان على اللاعب بعد الإصابة التى تعرض لها بالجزائر بألم فى وجه القدم، وغاب على إثرها عن لقاء المولودية.

احمد زيزو يشارك فى التدريبات كما اطمأن الجهاز الفنى على جاهزية محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، بعد شكواه فى نهاية اللقاء أمام المولودية من بعض الألم بالظهر، وشارك جنش فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، وأدى الفقرات التدريبية مع باقى اللاعبين وظهر بشكل قوي، كما شارك جنش فى تقسيمة الكرة كلاعب مع مجموعة اللاعبين.



احمد سيد زيزو



احمد عبد المقصود مدرب الزمالك



سيف الجزيرى



كارتيرون



محمود عبد العزيز