شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للزمالك استعدادا لبطل السنغال تحت شعار "المهمة لم تنته".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك تدريبات جادة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للمواجهة الأخيرة أمام فريق تونجيث السنغالى فى آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "تويتر" صورا من تدريبات الفريق اليوم ووجه رسالة تحفيزية قائلا: "لم تنته المهمة بعد".



مران الزمالك على تويتر

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات استشفائية قبل انطلاق تدريب اليوم الاثنين، بمجمع الصالات، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.



كارتيرون فى الفريق



تدريبات الفريق

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيث القادمة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائري بهدفين دون رد في اللقاء الأخير.



جانب من التدريب



تدريب اللاعبين

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وطلب كارتيرون من اللاعبين الحفاظ على المستوى والأداء الذي ظهر به الفريق في لقاء المولودية الأخير، والتركيز في مواجهة تونجيث السنغالي وتحقيق الفوز.

وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أنه يثق في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب في الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة السعى لتحقيق الفوز قبل التفكير فى مواجهة الترجى ومولودية الجزائر.

وأدى الثنائي فرجاني ساسي وأيمن حفني، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، وخاض حفني تدريبات بالركض حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي الذي يطبقه اللاعب في الفترة الأخيرة، فيما أدى فرجاني ساسي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتفادي الإجهاد والإرهاق.