شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشابات لسلاح السيف يحرز المركز 12 للفرق ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر للشابات للسلاح مشاركته في منافسات الفرق لسلاح السيف في المركز 12 ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 إبريل 2021.

وودع منتخب الشابات الذي يشارك بكل من ريناد عادل، جنى شريف البكري، سارة شومان وزينة صالح ودع المنافسات بعد خسارته في دور ال16 أمام بلغاريا بنتيجة 45-31.

وفاز منتخب الشابات على كازاخستان بنتيجة 45-36 في المراكز الترتيبية قبل الخسارة من منتخب إسبانيا بنتيجة 45-25 لتحصل مصر على المركز 12 عالميا.

وانتهت أمس فعاليات منافسات الناشئات لسلاح السيف، حيث توجت الأمريكية ماجدة سكاربونيكيويكز على الميدالية الذهبية وتوجت الروسية يوليا سالاباي بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كلا من الأذربيجانية ظريفة حسيونوفا والأمريكية زو كيم.

بينما في منافسات الناشئين توج الروماني سوفار بالميدالية الذهبية، وتوج الكوري الجنوبي جونسونج بارك بالميدالية الفضية، بينما حصد الميدالية البرونزية كلا من الروسي إرسيني شيليكوف والأمريكي كولبي هارلي.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.