شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 77 مباراة جمعت الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب في السابعة مساءً باستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها زعيم الثغر بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من غزل المحلة بهدف دون رد بنفس الجولة.

ترتيب الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب بجدول الدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

التقى المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في 77 مباراة قبل صدام الليلة فاز ذئاب الجبل في 20 مباراة وفاز زعيم الثغر في 15 مباراة وانتهت 42 مباراة بالتعادل .

تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سمير فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة الحادية عشرة للدوري فى 1 يناير 2020

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت فى 20 سبتمبر 2020 بالجبل الأخضر بالجولة 28 للمسابقة ، سجل هدف زعيم الثغر كريم الديب فيما سجل هدف الذئاب شكرى نجيب.

وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين وكانت بالدور ربع النهائى لكأس مصر بفوز الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 22 أكتوبر 2020 على ستاد السويس الجديد ، سجل ثنائية زعيم الثغر خالد قمر والسيد سالم فيما سجل هدف الذئاب شكرى نجيب.

حسام حسن يطالب بمواصلة الانتصارات والنحاس يفتش عن إنتفاضة الذئاب

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للدوري في ظل سخونة الصراع على هذا الموقع في جدول المسابقة بين عدة أندية.

في المقابل شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه أن مباراة الليلة لاتقبل القسمة على اثنين فلا بديل عن الفوز أمام ذئاب الجبل لتدشين خطة انتفاضة جديدة بجدول الدوري للهروب من مراكز القاع.