شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حطمها محمد عبد المنصف بعيدا عن المنتخب.. بعد تصريح مدرب حراس الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ضم اللاعب على سبيل التكريم إهانة للحارس" جملة قالها أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب، بعد سؤاله عن عدم ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، إلى صفوف المنتخب أو المعسكر قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويٌعد عبد المنصف من الحراس المخضرمين الذى لم يتأثر بعامل السن، حيث مازال يتالق داخل المستطيل الأخضر، وقادر على حراسة عرين الفريق الذى يلعب له.

محمد عبد المنصف استطاع أن يحطم عدة أرقام قياسية، منها المشاركة طوال 25 موسم على التوالى، معززا رقمه كأكثر لاعب شارك فى عدد من مواسم الدورى تاريخيا، ليعادل رقم فرانشيسكو توتى وباولو مالدينى بالمشاركة فى 25 موسم فى بطولة الدورى.

ومنذ كان منصف لاعبا فى صفوف الزمالك شارك فى 167 مباراة، اهتزت شباكه بـ 154 هدفا، بينما استطاع أن يتصدى لـ 66 هدفا.

ومن الزمالك انتقل منصف الى الجونة وشارك معهم فى 45 مباراة، تصدى لـ 13 هدفا، ودخلت شباكه 52، ومن الجونة إلى إنبى، شارك مع الفريق البترولى فى 83 مباراة، دخلت شباكه 85 هدف، وتصدى إلى 32 هدفا.

واستقر أوسة فى وادى دجلة، ووصل رصيده معهم إلى 109 مباراة، اهتزت شباكه 43 مرة، وتصدى إلى 27 هدفا.

ومازال عبد المنصف يحرس عرين الفريق الدجلاوى، ويتصدى للكرات، وحتى أنه وصل رصيد مشاركاته مع الفريق هذا الموسم إلى 17 مباراة، تصدى إلى 5 أهداف، واهتزت شباكه بـ 20 هدفا.