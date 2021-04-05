شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء عمر تكتب: هل يكتوى بيراميدز بنيران الأهلي؟.. شريف إكرامي شاهد على 3 إخفاقات حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من أسهم النقد تلقاها شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، فى الساعات الماضية بسبب أخطائه المتكررة التى أصبحت عرضاً مستمراً فى البطولات الأفريقية، والتى كانت سبباً رئيسياً فى خروجه من الحسابات الفنية للأهلى خلال الفترة التى سبقت رحيله عن القلعة الحمراء باحثاً عن فرصة جديدة للمشاركة مع بيراميدز.

وتسبب إكرامى فى استقبال شباكه هدفاً غريباً من الرجاء البيضاوى بدور المجموعات فى الكونفدرالية، بعدما اعترض طريق الكرة التى كانت بصدد الخروج من الملعب لتتحول فى شباكه معلنة عن الهدف الأول للفريق المغربي قبل أن يخسر بيراميدز 2 / 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

شريف إكرامى يمتلك سجلاً من الأخطاء التى لا تنسى، خاصة أنها كانت سبباً فى خسارة الأهلي، فريقه السابق، لأكثر من بطولة وخروجه منها.

بلغ إجمالى مشاركات شريف إكرامى مع فريقه الحالى بيراميدز 22 مباراة استقبل خلالها 17 هدفاً، بينما كان إكرامى قد شارك مع الأهلى فى 249 مباراة استقبل خلالهم 178 هدفا.

الخروج من دورى أبطال أفريقيا 2016

فى مباراة أسيك أبيدجان فى ملعب برج العرب عام 2016 تسبب إكرامى فى هدف فادح بعد خطأ ساذج، وتسبب فى هزيمة فريقه بهدفين مقابل هدف فى برج العرب، حيث مرت الكرة من بين قدميه وأكملها مهاجم أسيك فى المرمى، احتل الأهلى المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعدما فشل فى تحقيق أى انتصار على ملعبه مكتفيا بفوز وحيد على الوداد المغربى خارج الأرض.

خسارة نهائى أفريقيا 2017

تجددت أخطاء إكرامى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2017، عندما لم يحسن التعامل فى هدف الوداد بالقاهرة فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يفوز الوداد فى مباراة العودة بهدف نظيف، وتحمل ذات النسخة أيضاً 2017 من دورى الأبطال خطأ لا ينسى لإكرامى فى ربع النهائي، عندما تسبب فى تعادل الترجى التونسى مع الأهلى بالقاهرة بهدفين لمثلهما.

الخروج من البطولة العربية

تسبب إكرامي في وداع الأهلي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" في 2018، حيث وقع فى خطأ جسيم خلال مباراة الذهاب تسبب فى استقباله هدفًا بغرابة شديدة، قبل أن يضيف الوصل الثانى من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة في القاهرة بالتعادل بنتيجة 2/2، قبل أن يتعادل الفريقان في الإمارات بنتيجة 1/1 ويتأهل الوصل.