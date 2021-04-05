ماذا يحتاج الأهلى والزمالك من الجولة الأخيرة لدور المجموعات الأفريقى؟

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القاهرة - سامية سيد - لا حديث يعلو داخل ناديى الأهلى والزمالك سوى عن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أملا فى إسدال الستار على دور المجموعات بتذكرة العبور لدور الثمانية واستكمال المشوار الأفريقى بنجاح ضمن رحلة المارد الأحمر لحصد النجمة العاشرة ورغبة الفارس الأبيض فى الوصول للنجمة السادسة. فى السطور التالية نلقى الضوء على مواجهات القطبين فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات..

س: متى تقام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى؟

ج: تقام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة "الأخيرة" من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: ماذا يحتاج الزمالك من مواجهة تونجيث السنغالى؟

ج: الزمالك لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالى فى القاهرة، وانتظار هدية من الترجى التونسى بالفوز على مولودية الجزائر فى تونس، حتى يضمن الفارس الأبيض التأهل بعدما يصل للنقطة 8 ويتساوى مع الفريق الجزائرى، إلا أن المواجهات المباشرة ستكون فى صالح الزمالك ويضمن بذلك التأهل لربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

س: ما هو ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا؟

ج: أصبح ترتيب مجموعة الزمالك بعد منافسات الجولة الخامسة كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط.

س: متى تقام مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى؟

ج: يواجه الاهلى نظيره سيمبا التنزانى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: وماذا يحتاج الأهلى من مواجهة سيمبا التنزانى؟

ج: الأهلى تأهل رسمياً لدور الثمانية بدوري الأبطال بعد إحرازه المركز الثاني فى مجموعته ويتبقى له مباراة وحيدة أمام نادي سيبما التنزاني إلا أنها لن تغير وضعه فى المجموعة، حيث تأهل أيضا النادى التنزاني بعد فوز على فيتا كلوب في المباراة التى أقيمت فى نفس التوقيت مع مباراة الأهلي وحقق فيها النادي التنزاني الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف ليصبح متصدرا المجموعة برصيد 13 نقطة، وحتى لو فاز الأهلي فسوف يمتلك 11 نقطة ويصبح الفرق بينها نقطتين لصالح نادى سيمبا، لذا فالمباراة القادمة تعتبر تحصيل حاصل لكلا الفريقين ولكن يرغب المارد الأحمر فى تحقيق فوز معنوى بعد الأداء المتراجع فى مواجهة المريخ وإلحاق الهزيمة الأولى ببطل تنزانيا الذى تفوق عليه فى مباراة الذهاب على أرضه.

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري الأبطال الأفريقى؟

ج: ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني سيمبا التنزاني: 13 نقطة بالمركز الأول، الأهلي: 8 نقاط بالمركز الثانى، فيتا كلوب الكنغولي: 4 نقاط بالمركز الثالث وأخيراً المريخ السوداني: 4 نقاط.