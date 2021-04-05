شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يتابع الاستعدادات الأخيرة للفريق قبل مباراة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، على حضور مران الفريق الأول الذى يستعد لمواجهة إنبي غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يستضيفه استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث غابت المباريات عن استاد أسوان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعقد سليمان جلسة تحفيزية مع اللاعبين والجهاز الفني، طالبهم خلالها بضرورة إسعاد الجماهير الأسوانية التي حرصت على استقبال الفريق منذ عودته، كما شدد رئيس أسوان على أهمية الفوز في المباراة الأولى للفريق على ملعب أسوان بعد غياب طويل، من أجل تأمين مركز الفريق في جدول مسابقة الدوري العام في ظل صعوة المنافسة وتقارب مستوى الفرق.



احمد سليمان



رئيس اسوان وعلاء عبد العال



رئيس اسوان

ومن المقرر أن يعلن علاء عبد العال مدرب أسوان، عن قائمة الفريق عقب المران الختامي لأسوان، حيث يعمل عبد العال على استغلال عامل الأرض في استعادة الانتصارات والروح الإيجابية لأبناء الجنوب بعد الخسارة الأخيرة بالدوري أمام سموحة بخماسية نظيفة.

ويحمل فريق أسوان ذكرى سعيدة عن أخر لقاء أقيم على ملعبهم مع الدراويش والذي أقيم قبل 428 يوماً بالتحديد، حيث كان زهرة الجنوب قد حقق الفوز حينها بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ليخوض أسوان مبارياته بعد ذلك التاريخ خلال الموسم الماضي والجاري في القاهرة.

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.