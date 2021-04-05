شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إيقافات تحرم الزمالك من إمام عاشور.. أبرزها السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك، إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر فى الجهاز الفني، أن إمام عاشور كان مستاءً من عدم المشاركة أساسيًا فى مواجهة مولودية الجزائر، وعندما طلب منه كارتيرون إجراء عمليات الإحماء فى الشوط الثانى من المباراة رفض اللاعب تنفيذ القرار، ليضطر المدير الفنى للاعتماد على عبد الله جمعة ونزوله بدلاً من شيكابالا فى الدقيقة 60.

وأضاف المصدر أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل تحدث إمام عاشور بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفنى فى غرف خلع الملابس عقب انتهاء المباراة، ما دفع كارتيرون لاتخاذ عقوبة الإيقاف ضد اللاعب مع خوض تدريباته مع فريق الشباب.

بهذا القرار، يواصل إمام عاشور الابتعاد عن تشكيل الزمالك لفترة جديدة يحددها الجهاز الفني لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم إيقافه منذ انتقاله للقلعة البيضاء.

ونستعرض 3 إيقافات أخرى تعرض لها إمام عاشور بقميص الزمالك..10 مباريات × السوبر

تعرض إمام عاشور للإيقاف 10 مباريات في شهر يوليو الماضى، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والتي أقيمت في الإمارات وحسمها الزمالك بركلات الترجيح.

إيقاف مباراة واحدة

واصل إمام عاشور أفعاله غير السليمة، وهذه المرة كانت في مواجهة الزمالك مع المصرى البورسعيدى الذى كان يعانى من شبح الهبوط الموسم الماضى، بعدما تحدث إمام عاشور للاعبى المصرى بشكل غير لائق في أكتوبر 2020 قائلا: "مبروك عليكم الدرجة الثانية"، ليتم إيقافه مباراة بعد الاشتباكات التي حدثت بعد المباراة وتغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف مباراتين للخشونة

تعرض إمام عاشور لإيقاف جديد بعد أقل من شهر على إيقافه بعد مباراة المصرى، ولكن هذه المرة بعد التدخل العنيف على قدم لاعب نادى مصر السابق "زد الحالي" ليحصل على الكارت الأحمر المباشر ويتم إيقافه مباراتين.