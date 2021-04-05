شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يحصد نصيب الأسد فى بطاقات التأهل إلى طوكيو بعد الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد لاعبو منتخب المصارعة نصيب الأسد فى عدد بطاقات المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو، بعدما نجح لاعبو المنتخب من تحقيق مراكز متقدمة فى التصفيات المؤهلة، والتى أقيمت بتونس خلال الساعات الماضية، ومن قبلهم محمد إبراهيم كيشو من خلال احتلال المركز الخامس ببطولة العالم 2019 .

ويحتل لاعبو منتخب المصارعة المركز الثانى فى عدد المتأهلين إلى الأولمبياد فى الألعاب الفردية، بعد الرماية، حيث تأهل من لاعبى منتخب المصارعة 6 لاعبين حتى الآن، وهم كل من سمر حمزة، إيناس خورشيد، عبد اللطيف منيع، هيثم فهمى، محمد مصطفى، بالاضافة إلى محمد ابراهيم كيشو .

وفى المقابل نجد الرماية تأهل كل من عزمى محيلبة، أحمد زاهر، يوسف حلمى، شيماء حشاد، ماجى العشماوى، سامى عبد الرازق، عبد العزيز محيلبة، رضوى عبد اللطيف، مسكات على، أسامة السعيد، مصطفى حمدى، بالإضافة إلى الزهراء شعبان.

وبالتالى يكون المصارعة ثانى أكثر المنتخبات التى تأهل لاعبوها لأولمبياد طوكيو بعد الرماية، ومن بعدها التايكوند 4 لاعببن، والطاولة 4 مقاعد فردية منها اثنان للبنات ومثلها للأولاد.