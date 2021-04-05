شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة اطمئنان على اللاعبين مع طبيب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة تونجيث السنغالى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائرى بهدفين دون رد فى اللقاء الأخير.

وحرص كارتيرون خلال الجلسة مع طبيب الفريق على الاطمئنان على كافة اللاعبين وجاهزيتهم للفترة المقبلة، وتطرق كارتيرون فى الحديث مع أسامة للمردود البدني للاعبين في ظل التدريبات التي يخضع لها اللاعبون، لاسيما مع جدول المباريات المضغوط الذي يخوضه الزمالك في شهر أبريل الجاري.

ويعقد الدكتور محمد أسامة مؤتمرا طبيا الأربعاء المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، وأكد الدكتور أن الهدف من هذا المؤتمر هو الحرص على أن يكون جميع العاملين بالأجهزة الطبية بالنادي على قدر من العلم للتعامل مع كل المواقف المفاجئة التي تحدث في الملاعب سواء بالمباريات أو التدريبات.

وأضاف أن الباب مفتوح للجميع في هذا المؤتمر، مشددا على أنه سيقوم بشكل دوري بعقد هذا المؤتمر، ومن المقرر أن يتناول هذا المؤتمر طريقة التعامل المتقدم مع الإسعافات الأولية والإصابات الطارئة في الملاعب.