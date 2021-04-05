شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين فى التدريبات ويحفزهم على التأهل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل لقاء تونجيث السنغالى فى آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وهنأ رئيس الزمالك اللاعبين على الأداء والنتيجة أمام مولودية الجزائر الأخيرة، كما طالب اللاعبين بالتركيز فى القادم ومواصلة الانتصارات، والتأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وعلى هامش الزيارة، عقد عماد عبد العزيز جلسة مع المدير الفني كارتيرون، وتركز الحديث الودي حول لقاء المولودية والتهنئة بالفوز والتمسك بالأمل.

وعاد الزمالك للتدريبات بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد العودة من الجزائر، وتحقيق الفوز على المولودية بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأصبح ترتيب مجموعة الزمالك بعد منافسات الجولة الخامسة كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط.