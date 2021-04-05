الحضرى يدعم شريف إكرامى: "اتمرن كويس واقفل ودانك من أى هجوم"

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القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، على دعم شريف إكرامى حارس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بعد الخطأ الذى ارتكبه الحارس فى مباراة أمس أمام الرجاء المغربى بالكونفدرالية الأفريقية، وأدى لاستقبال هدفا من الرجاء.

وكتب الحضرى فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على تويتر، "كل الدعم لشريف اكرامي.. لا يوجد حارس مرمي بدون أخطاء وأنا واحد منهم.. أفضل حراس المرمي فى العالم بيخطأوا وهذا وارد فى كرة القدم.. اتمرن كويس واقفل ودانك من أى هجوم عليك.. بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف".



رسالة الحضرى لشريف إكرامى

خسر بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.