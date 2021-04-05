شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الزمالك.. والاطمئنان على جاهزية جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق، المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد الاطمئنان على اللاعب بعد الإصابة التى تعرض لها بالجزائر بألم فى وجه القدم، وغاب على إثرها عن لقاء المولودية.

ووضع طبيب الزمالك قدم زيزو فى جبيرة، بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة صباح يوم المباراة، وأكد الدكتور محمد أسامة أن إصابة زيزو "خفيفة" إلا أنه سيخضع لأشعة لتوضيح حجمها، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة فى المران اليوم.

وشارك زيزو فى الفقرات التدريبية والفنية مع باقى اللاعبين ليؤكد جاهزيته للمواجهة المقبلة، أمام تونجيث السنغالى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائرى بهدفين دون رد فى اللقاء الأخير.

كما اطمأن الجهاز الفنى على جاهزية محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، بعد شكواه فى نهاية اللقاء أمام المولودية من بعض الألم بالظهر، وشارك جنش فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، وأدى الفقرات التدريبية مع باقى اللاعبين وظهر بشكل قوي، كما شارك جنش فى تقسيمة الكرة كلاعب مع مجموعة اللاعبين.

ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى برنامجا بدنيا للاعبين، وأشرف فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال على مران الفريق، وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية عبارة عن قفز الحواجز وسباق سرعات.

وأصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.