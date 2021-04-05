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نادي شباب الأهلي دبي يرحب بمؤمن زكريا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تلقى مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، دعوة لحضور المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بالإمارات.

وتقام المباراة النهائية لكأس الخليج العربي يوم 9 أبريل المقبل بين شباب الأهلي والنصر.

وكتب الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر": "شباب الأهلي يرحب بمؤمن زكريا في وطنه الثاني".

وأضاف: "يشرفنا حضورك لنهائي "كأس الخمسين" كأس الخليج العربي".

واختتم: "أهلاً بالنجم الكبير في أرض زايد الخير".

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا قام بتسليم كأس دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي في المباراة النهائية للنسخة الماضية التي جمعته بالزمالك.

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