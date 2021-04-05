مصدر بالأهلي لمصراوي: طريقة جديدة لعلاج رشح ركبة نيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تحسن حالة كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الفريق، لافتا إلى استخدام الجهاز الطبي طريقة علاج جديدة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نيدفيد عاني قبل فترة من رشح بالركبة وتردد وقتها أن ذلك الأمر سيتسبب في زيادة وقت برنامجه التأهيلي".

وأضاف: "الجهاز الطبي بالأهلي تواصل مع فريق طبي ألماني وعرض عليه الأمر وتقرر تخصيص طريقة جديدة للعلاج الطبيعي في المرحلة الأخيرة للاعب قبل نزوله للتدريبات الجماعية بهدف التغلب علي رشح الركبة".

وأتم: "نيدفيد انتقل للمرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية وهي قد تكون السبب في رشح الركبة الذي يعاني منه".

جدير بالذكر أن محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، قد أكد قبل عدة أيام أن كريم نيدفيد جاهز للمشاركة في المباريات، لكن القلق هو ما يؤجل عودته، حيث يتم التعامل معه بحرص زائد بسبب كثرة الإصابات والأزمات.