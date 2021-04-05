غيابات مباراة برشلونة وبلد الوليد | استبعاد جواد الياميق وعودة سيرجي روبرتو

تعرف على غيابات مباراة برشلونة وبلد الوليد المقرر لها مساء اليوم الاثنين 5 أبريل 2021 على ملعب كامب نو في كتالونيا.

تقلص عدد اللاعبين المصابين في برشلونة إلى 4 فقط بعودة الجوكر الدولي الاسباني “سيرجي روبرتو” إلى قائمة الفريق، بعد غياب طويل عن الملاعب دام لأكثر من شهرين.

ومن المقرر مشاركة سيرجي روبرتو في مباراة برشلونة اليوم الاثنين أمام بلد الوليد، إذا سمحت حالته البدنية والفنية بذلك.

وغاب سيرجي روبرتو عن صفوف البرسا في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات بسبب تعرضه لإصابة عضلية خطيرة في مباراة غرناطة بكأس ملك إسبانيا يوم 3 فبراير 2021.

واكتفى اللاعب صاحب الـ 29 عامًا بالمشاركة في مباراتين فقط هذا العام، الأولى أمام أثلتيك بلباو لمدة 24 دقيقة في الدوري الاسباني يوم 31 يناير الماضي، والثانية كانت بعد 3 أيام أمام غرناطة في الكأس ولعب فيها لمدة 56 دقيقة ليغيب بعدها لمدة شهرين.

ولعب سيرجي روبرتو ما مجموعه 12 مباراة فقط هذا الموسم، بواقع 8 مباريات في الدوري الاسباني، ومباراة في كأس الملك، وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وتم استبعاده في 30 مباراة رسمية.

ولم يتعاف بعد كل من فيليبي كوتينيو وانسو فاتي من إصابات طويلة الأمد تعرضا لها مطلع هذا الموسم، على أن يتواصل غياب الحارس البرازيلي نيتو بسبب إصابة في الكاحل.

وسيبقى قلب الدفاع المخضرم جيرارد بيكيه خارج حسابات المدير الفني رونالد كومان بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال 120 دقيقة لعب أمام إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس الملك مطلع الشهر الماضي.

وستكون مباراة اليوم أمام بلد الوليد هي الخامسة على التوالي للبرسا دون بيكيه، ليتواصل اعتماد كومان على أوسكار مينجويزا وكليمان لينجليه وصامويل أومتيتي.

استبعاد جواد الياميق و9 لاعبين من مباراة برشلونة

قرر المدير الفني لنادي بلد الوليد “سيرجيو جونزاليس سوريانو” – أسطورة ديبورتيفو لاكرونيا – استبعاد النجم المغربي جواد الياميق من تشكيلة الفريق بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل أسبوع.

واُستبعد جواد الياميق من القائمة المُستدعاه للمشاركة في خط دفاع المنتخب المغربي أمام موريتانيا وبوروندي في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر الماضي، حيث فضل عليه مدرب المغرب وحيد خليلوزيتش لاعب نادي خيتافي سفيان شاكلة.

وشارك جواد الياميق في آخر 4 مباريات لفريق بلد الوليد قبل التوقف الدولي، حيث لعب كبديل أمام سلتا فيغو ثم كأساسي أمام خيتافي وأوساسونا وإشبيلية، وتلقت شباك فريقه في تلك المباريات 3 أهداف فقط، من بينهم مباراة (كلين شيت) على ملعب إل سادار ضد أوساسونا.

وسيُعاني بلد الوليد من غياب 9 لاعبين آخرين بخلاف جواد الياميق في مباراة اليوم أمام برشلونة، حيث أصيب كل من “خواكين فيرنانديز وروبرتو خيمينيز وكيكي ولويس خيسيوس بيريز ماكويدا” بفيروس كورونا المستجد.

ولم يُشفَ راؤول جارسيا من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب منذ نهاية شهر ديسمبر 2020، وسيتواصل غياب بابلو هيرفياس للمباراة السابعة على التوالي من بعد إصابته في الركبة أمام ديبورتيفو آلافيس مطلع شهر فبراير 2021.

كما سيغيب المهاجم البرتغالي الشاب “جوتا” لإصابة في الكاحل، وكذا الإسباني كيكو أوليفاس، أما صانع الألعاب التشيلي المتميز “فابيان أوريانا” فلن يشارك بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.