ماذا قال زيدان عن محمد صلاح في مؤتمر مباراة ريال مدريد وليفربول؟

رفض المدير الفني لنادي ريال مدريد «زين الدين زيدان» استدراج الصحفيين له للتحدث عن خطط النادي في الميركاتو الصيفي 2021، عندما سألوه عن إمكانية التعاقد مع نجم ليفربول «محمد صلاح» الذي ألمح في أكثر من مناسبة لإمكانية رحيله عن الدوري الانجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وإلتقى زين الدين زيدان بوسائل الإعلام اليوم الاثنين في المؤتمر التقديمي لمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، والمقرر لها يوم غد الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية.

وقال حامل لقب الدوري الاسباني الموسم الماضي “ليفربول فريق متكامل لا يعتمد على لاعب واحد بعينه، ليفربول ليس محمد صلاح أو ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو، هم فريق قوي للغاية ويجب أن نهتم بكل شيء عند مواجهتهم”.

وأضاف زين الدين زيدان “ليفربول يمتلك لاعبين يستطيعون اللعب بدلاً من المصابين، ونحن أيضًا لدينا إصابات، لكننا فريق قوي دائمًا. لا أفكر في المواجهة السابقة لنا أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بكييف، لا نفكر في الماضي، فقد انتهى، تفكيرنا مُنصب على مباراة الغد فقط”.

ريال مدريد ومحمد صلاح

وعن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح، رفض زيدان التطرق إلى ما سيفعله خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليس لأنه يتجنب الحديث عن التعاقدات الجديدة في الوقت الراهن فقط، بل لأنه لا يعلم إذا ما كان سيستمر مع الريال أم لا.

وقال زيدان عن حامل لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي “محمد صلاح ليس لاعبًا في ريال مدريد إنه في ليفربول، وأنا مدرب لريال مدريد، ومحمد صلاح ليس معنا الآن كي أتحدث عنه”.

في نفس السياق، يبحث الفريق السابق لزين الدين زيدان والبطل القياسي لبطولة الدوري الايطالي “يوفنتوس” عن مدير فني جديد يحل محل آندريا بيرلو الذي استنفذ كل فرصه هذا الموسم، حيث ودع الفريق دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، وابتعد كثيرًا عن المنافسة أمام انتر ميلان على لقب الدوري الايطالي بسبب التعادل الذي تعرض له أمام تورينو مطلع هذا الأسبوع.

وبدأت إدارة يوفنتوس الايطالي بقيادة آندري أنييلي وبافل نيدفيد في الاجتماع للتوصل إلى حل سريع قبل نهاية الموسم الذي يتبقى على نهايته شهر و10 أيام تقريبًا.