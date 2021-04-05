الامارات | السعودية تنقل مباريات بطولات الاتحاد الآسيوي محلياً

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنقل مباريات بطولات الاتحاد الآسيوي محلياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع «شركة الرياضة السعودية»، لتحصل على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وشرح الاتحاد القاري انه بموجب هذه الاتفاقية، حصلت الشركة على حقوق حصرية «لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا».

يذكر أن شركة الرياضة السعودية تأسست في منتصف 2020، وهي تابعة لوزارة الرياضة، متخصصة في مجال الإعلام الرياضي بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية.

وقال الأمين العام للاتحاد الاسيوي داتو ويندسور جون لموقع الاتحاد الرسمي «نحن ممتنون لشركة الرياضة السعودية التي منحتنا الثقة وقررت الاستثمار في كرة القدم الآسيوية، ونحن نتطلع للعمل معها من أجل تحقيق المزيد من التطوير لرفع الاهتمام بمسابقاتنا ذات المستوى العالمي».

وأوضح الاتحاد القاري ان الشركة سوف تعرض جميع مسابقاته «مبدئياً من خلال منصتها للبث المباشر على الانترنت جي اس ايه ذات التقنية والخدمات العالية، قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر قنوات الأقمار الصناعية في الربع الأخير من عام 2021، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق».



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