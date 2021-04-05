شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ليفربول، غدًا الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب النجم البلجيكي إدين هازارد رغم التقارير التي أشارت إلى جاهزيته للمشاركة مع الفريق.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندري لونين- ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو- رافائيل فاران- ناتشو فيرنانديز- مارسيلو- ألفارو أدريوزولا- فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو- فيديريكو فالفيردي- إيسكو- أريباس

الهجوم: كريم بنزيما- ماركو أسينسيو- لوكاس فاسيكز- فينيسيوس جونيور- ماريانو دياز- رودريجو جويس