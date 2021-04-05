شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين شيكابالا ولاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك محاولاته لتحفيز لاعبي الفريق الكروي الاول بتحسين نتائجهم في دوري الابطال وبطولة الدوري الممتاز.

وأكد شيكابالا خلال جلسته مع اللاعبين أن الفريق لا يحتاج إلى مكافات ولا مستحقات مالية حتى يتأهل لدوري الابطال.

وشدد قائد نادي الزمالك على أن الهدف الرئيسي للفريق هو التأهل الى ربع نهائي دوري الابطال بما يحفظ مكانة الفريق.