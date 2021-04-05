شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يعسكر فى الاسكندرية استعدادًا لديربى القناة أمام المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى الإسكندرية ، تحضيرا للقاء المصرى البورسعيدى الاربعاء المقبل ، فى إطار الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى الممتاز.

وظهرت ملامح الإصرار على وجوه اللاعبين ،سعيا لاستعادة مسيرة الانتصارات تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفنى الجديد.

وكان جهاز الدراويش قد ضم 26 لاعبا هم: فى حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى. والدفاع .. رضوان شريفى ، حسين السيد ، أحمد كاستيلو ، مروان صحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى ، عبد الله جمعة ، مصطفى فارس والوسط .. محمود دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر رمضان ، محمد عادل ، محمد صادق ، أحمد مدبولى ، أرى بابل ، عبد الرحمن مجدى.وخط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو .