شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي تعزز صدارتها للتصنيف العالمي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عززت الأسترالية آشلي بارتي، بطلة ميامي الأمريكية للتنس، صدارتها للتصنيف العالمي، حيث رفعت الفارق بينها ووصيفتها في الجدول، اليابانية نعومي أوساكا، إلى ألف و201 نقطة.

وتتصدر بارتي التصنيف العالمي بواقع 9.186 نقطة، بعدما توجت بلقب ميامي، حيث ودعت أوساكا البطولة من الدور ربع النهائي.

وسمح التتويج للاعبة الأسترالية، بتوسيع الفارق بشكل طفيف بينها واليابانية، التي تتفوق بواقع 1.020 نقطة عن الرومانية، سيمونا هاليب، ولم يحدث أي تغيير في المراكز الخمسة الأولى بالتصنيف، حيث تحل الأمريكية صوفيا كينين رابعة، والأوكرانية إلينا سفيتولينا خامسة.

بينما تحل الكندية بيانكا أندريسكو، وصيفة البطلة في ميامي، بعد انسحابها من اللقاء أثناء تأخرها 6-3 و4-0، سادسة في التصنيف العالمي، وخلفها البيلاروسية آرينا سابالينكا،وتأتي الأمريكية سيرينا ويليامز، التي تراجعت مركزا، والتشيكية كارولينا بليسكوفا، التي تراجعت ثلاثة مراكز، في الترتيبين الثامن والتاسع على التوالي.

وتختتم الهولندية كيكي بيرتنس قائمة أفضل 10 لاعبات.