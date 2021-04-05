شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سعودية تنقل المسابقات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، من أجل الحصول على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في السعودية خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024.

وبموجب هذه الاتفاقية، حصلت الشركة على الحقوق الحصرية داخل السعودية، لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية القيادة السعودية لضمان بث أهم البطولات الرياضية لأكثر الجماهير حماساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، : "هذه لحظة مهمة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث أن السعودية كانت على مر التاريخ من الدول القوية بكرة القدم في قارة آسيا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط".

وسوف تقوم شركة الرياضة السعودية بعرض جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبدئياً من خلال منصتها للبث المباشر على الانترنت GSA ذات التقنية والخدمات العالية، قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر قنوات الأقمار الصناعية في الربع الأخير من عام 2021، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.