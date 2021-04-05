شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم»: محمد صلاح أفضل وأخطر لاعبي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث كريستيان كاريمبو نجم فريق ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق عن المواجهة الهامة والمُرتقبة والتي ستجمع بين الفريق الملكي وليفربول الإنجليزي في إطار مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول، في تكرار أيضًا لنهائي عام 2018، الذي انتهى لصالح الملكي (3-1)، حيث ستقام مباراة الذهاب الثلاثاء على أرضية ملعب الفريدو دي ستيفانو، بينما تُلعب مباراة العودة يوم الأربعاء 14 من الشهر نفسه على ملعب أنفيلد.

وضمن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب مكانا في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في أربعة مواسم بتسجيله أربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين أمام لايبزيج الألماني في دور الستة عشر، بينما تأهل المرينجي على حساب أتلانتا الإيطالي، إثر الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفًا بمجموع المباراتين.

وقال كاريمبو في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» الاثنين: «في حقيقة الأمر، أنتظر هذه المباراة بشغف كبير، ليفربول فريقاً قويًا ويملك تاريخًا كبيرًا في البطولات الأوروبية، ونفس الوضعية بالنسبة لريال مدريد، لذلك أتوقع بانها ستكون مباراة رائعة للغاية بين الفريقين».

أضاف: «من المعروف أن ريال مدريد في قلبي، أنا مدريديستا، وآمل أن يفوز الفريق الملكي بنتيجة جيدة قبل خوض مباراة العودة في ملعب أنفيلد، ولكن الأمر صعبًا حيث يملك ليفربول كذلك مجموعة جيدة من اللاعبين بالإضافة إلى المدرب يورجن كلوب».

تابع: «ريال مدريد يمتلك لاعبين رائعين أيضًا، وأعتقد أن كريم بنزيما سيكون مُفتاح الفوز غدًا، فهو لاعب حاسم في المباريات الكبرى، يمكنه تسجيل الأهداف لكنه يصنع أهدافًا أيضًا ولديه 18 هذا الموسم في الدوري الإسباني وستة تمريرات حاسمة».

واصل النجم الفرنسي السابق حديثه عن بنزيما قائلًا: «ترك كريستيانو رونالدو فجوة كبيرة في السجل التهديفي لريال مدريد لكن بنزيما يحاول ملء ذلك، وسجل الكثير من الأهداف الحاسمة هذا الموسم، إنه أحد أكثر لاعبي كرة القدم موهبة تقنيًا في العالم، لكنه يسجل أهدافًا الآن لم يسجلها من قبل، إنه يفعل الآن أشياء نموذجية رقم تسعة وهو أمر حيوي للغاية لريال مدريد».

وبسؤاله حول أخطر لاعب في ليفربول أوضح كاريمبو قائلًا: «لقد تأثر ليفربول كثيرًا بالإصابات التي ضربة الفريق هذا الموسم، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن محمد صلاح أفضل وأخطر لاعبي الفريق بجانب ديوجو جوتا الذي يُقدم مستويات رائعة للغاية في الفترة الأخيرة».

وتعد مواجهة ريال مدريد وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تكرارا لنهائي 2018 الذي شهدت خروج صلاح مصابا بعد تدخل من راموس.

وتألق كاريمبو كثيرًا بقميص ريال مدريد، حيث شارك في 51 مباراة واستطاع خلالها تسجيل هدفًا، خلال فترة من بين عام 1997–2000، قبل أن يرحل إلى ميدلزبره الإنجليزي ويخوض 33 مباراة ويُسجل 4 أهداف، بينما على المستوى الدولي خاض كاريمبو 53 مباراة بقميص الديوك الفرنسية وسجل هدفًا من عام 1992إلى 2002.