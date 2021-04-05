شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع محامي إيطالي ويقدم مستندات جديدة في قضية كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك، إن النادي قدم طعنا أمام المحكمة الرياضية في قضية كهربا، بمحامٍ إيطالي قبل 20 يوما.

وأضاف الدردير في تصريحات تلفزيونية، سددنا بالفعل رسوم الطعن البالغة 25 ألف دولار، سنتقدم بمستندات جديدة في جلسة استماع يوم 21 من الشهر الجاري ستجمع محامي الزمالك ومحامي كهربا، وبعدها يكون القرار النهائي».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد وقع غرامة تقدر بنحو مليوني دولار على لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم (كهربا)، لفسخه عقده مع الغريم التقليدي الزمالك.