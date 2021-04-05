شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس منح العائدين من الاصابة الفرصة أمام سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، إجراء تعديلات على التشكيلة التي ستخوض مباراة سيمبا التنزانى المقررة الجمعة المقبل في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويرغب المدير الفنى في الاطمئنان على العناصر التي لم تشارك بشكل أساسى في المباريات الرسمية وكذلك العائدين من الإصابة وذلك بعدما حسم الأهلى التأهل لدور الثمانية في المركز بـ8 نقاط بينما يتصدر سيمبا ب13 نقطة فيما ودّع المريخ وفيتا كلوب الكونغولي البطولة.

ووفقا للمعلومات الواردة من النادى فان المدير الفنى إستقر على إشراك صلاح محسن وناصر ماهر ووليد سليمان الذي شارك في جزء من مباراة المريخ الماضية بعد فترة غياب طويلة للإصابة، فيما يدرس تأجيل الدفع بمحمود كهربا بعد عودتة للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء عقوبة الايقاف عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة شهر على خلفية إعتراضه على عدم المشاركة وذلك بداعى رغبة المدير الفنى في الاطمئنان على التزام اللاعب والتاكد من عدم عودتة لاثارة المشاكل بالرغم من تقديم اللاعب اعتذار رسمى للجهاز الفنى وزملائه اللاعبين وتعهده بالالتزام بعدما تعلم الدرس