شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة العالم للسلاح في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف رجال الأمن على تأمين بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب المقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 3 وحتى 11 إبريل 2021، حيث يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من حوالى 80 دولة حول العالم.

وتشهد البطولة تواجد فعال لرجال الافريقية للأمن والحراسة وذلك على الأربع صالات 1، 2، 3، 4 باستاد القاهرة الدولى، فضلًا عن تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

وتشارك مجموعة من الحارسات اللاتي يتبعن المجموعة الافريقية في تأمين تواجد الفرق المختلفة داخل الفنادق حيث يقمن داخل الفقاعات الطبية لتأمين تحركات اللاعبين والمدربين داخل مقار إقامتهم.

يذكر أن الأفريقية تؤمن على التوازي الصالات المغطاة التي تستضيف منافسات البطولة بجانب صالات التدريب التي تم تجهيزها خصيصا لاستيعاب الكم الكبير من المشاركات الدولية في البطولة، كما تم الدفع بالعديد من التجهيزات الأمنية على غرار بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت مطلع العام الجاري.