شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للأهلي يحذر من مشاركة علي معلول في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبى بالنادى الاهلى من التعجل في إشراك على معلول الظهير الايسر بعد عودته من تونس لاستكمال البرنامج التأهيلى، إذ شدد طبيب الفريق على أن اللاعب في حاجة لمزيد من الوقت من أجل مشاركتة بدون خوف.

وكان موسيماني قد طلب من الجهاز الطبى تقرير عن حالة معلول لمعرفة مدى إمكانية مشاركتة في مباراة الزمالك التي ستقام يوم 18 أبريل الجارى والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

وأكد الجهاز الطبى أن على معلول مازال يحتاج فترة للتعافى بشكل جيد من إصابته الأخيرة التي غاب بسببها عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية يوم 8 فبراير الماضى.

وعاد التونسي على معلول، الظهير إلى القاهرة، وتواجد اليوم في «الجيم» بملعب التتش بالجزيرة؛ لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

واطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على حالة اللاعب خلال جلسة معه بعد عودته من بلاده؛ لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل النادي.

واستأنف الأهلي تدريباته، دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان، بعد خوض مباراة المريخ في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .