شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب قرار كارتيرون بإيقاف إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك إن قرار إيقاف إمام عاشور جاء بسبب ركله لافته الملعب أثناء الإحماء.

وأضاف الدردير في تصريحات تلفزيونية: «ما فعله إمام هو أنه ركل لافتة الملعب أثناء الإحماء، والكل كان منشغلا بالمباراة لكن كارتيرون رأى ما فعله وقرر إيقافه».

وتابع رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: «إمام لم يتجاوز ولم يعترض تماما، البعض شطح بخياله والأمر أخذ أكبر من حجمه».

وكان الزمالك قد قرر إيقاف إمام عاشور عن اللعب بعد اعتراضه على الجلوس احتياطيا في مباراة المولودية والتي انتهت الأبيض بثنائية نظيفة.