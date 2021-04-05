شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: إذا تأهل الزمالك سننافس على اللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بأمل المنافسة على التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال في المجموعة الرابعة التي تضم الوداد الجزائري والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وشدد كارتيرون خلال جلسته مع اللاعبين على أن الفريق يمتلك أفضل العناصر في أفريقيا.

وقال: «لو تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري الأبطال سينافس على اللقب بقوة».

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيت السنغالي، بالإضافة إلى خسارة الوداد الجزائري من الترجي التونسي حتى يتأهل الأبيض إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.