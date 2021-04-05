شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب الزمالك بتجديد عقد ساسي ويرفض ضم صفقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك دعمه بصفقات جديدة في الموسم المقبل باعتبار أن الفريق الابيض يضم أفضل عناصر في الدوري.

وأكد المدير الفني الفرنسي خلال جلسة جمعته بعدد من المسؤولين بالقلعة البيضاء عدم حاجة الفريق للاعبين جدد في الموسم المقبل.

وشدد كارتيرون على ضشرورة تمديد عقد فرجاني ساسي ومنح اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي ستمنحه القدرة في المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.