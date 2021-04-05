شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية في المرحلة الثالثة لكأس الإمارات للقوس والسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل اتحاد الإمارات للقوس والسهم برنامج منافسات الموسم الحالي، بإقامة المرحلة الثالثة من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، والتي استضافها نادي الحمرية، وجاءت المنافسة قوية فيها وبرزت المواهب في مختلف الأندية، بما يؤكد مضي اللعبة نحو مستقبل واعد وفق الخطة الاستراتيجية التي حددها اتحاد اللعبة بالتعاون مع شركاء النجاح من الأندية لنشر هذه الرياضة الأولمبية ورفع المستويات وصناعة الأبطال على المدى الطويل.

حضر المنافسات التي أقيمت السبت، وقام بتتويج الفائزين حسن المزروعي الأمين لاتحاد القوس والسهم، ومحمد راشد الشامسي نائب رئيس نادي الحمرية، علماً أن المنافسات شهدت مشاركة 35 رامياً ورامية من 8 أندية.

وحقق عبيد الحمادي من نادي الشارقة الميدالية الذهبية في رماية القوس الأولمبي لفئة الرجال، يليه زميله مهدي موسى بالمركز الثاني، وجاء ثالثاً علي الكتبي من نادي المدام.

كما كسبت مها الحوسني من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الميدالية الذهبية في فئة القوس الأولمبي للسيدات، تليها زميلتها في نفس النادي حصة العوضي بالمركز الثاني.

وتفوق نادي الحمرية في فئة القوس الأولمبي للشباب، بحلول لاعبيه بالمراكز الثلاثة الأولى، وهم: عبد الرحمن وميض بالمركز الأول، ورحمة الشامسي بالمركز الثاني، ومحمد السركال بالمركز الثالث.

وكسب غلام رحيمي من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول في فئة رجال قوس مركب لأصحاب الهمم، يليه ثانياً حبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين، وبالمركز الثالث محمد الشحي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وسيطر لاعبو نادي «دبي آرتشري» على المراكز الثلاث الأولى في فئة القوس المركب رجال، وحقق المركز الأول جاكوبز شيبيرس، وجاء ثانياً توبي جاكوب وبالمركز الثالث نيشانث مينو، كما كسب نفس النادي صدارة القوس المركب سيدات، بحلول موهيني باتي بالمركز الأول، وسوسي ما بالمركز الثاني.

وثمن الاتحاد جهود الأندية التي تنعكس على مستويات المنافسات، ومدى التحضير الذي تقوم به للظهور بأقوى صورة في كل جولة من جولات كأس الإمارات، التي تعد البطولة الأولى التي يسعى من خلالها اتحاد اللعبة إلى إبقاء النشاط قائماً على مدار الموسم، على أن تكون هناك بطولات محلية ودولية أخرى مقبلة، إلى جانب المشاركات الخارجية وفق الخطط الفنية التي يتم العمل عليها من أجل بناء أبطال القوس والسهم وفق الخطوات العملية والعلمية المطلوبة للوصول إلى الغايات التي نتطلع إليها، من خلال دعم الجيل الحالي، والعمل على نشر وجذب الرماة الناشئين والشباب لإعداد جيل جديد قادر على تحقيق الاستمرارية التي نطمح لها.