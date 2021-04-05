سهيل الغيلاني يهدي إسطبلات العاصفة كأس المدربين للقدرة

سيح السلم: مسعد عبد الوهاب

توج الفارس سهيل الغيلاني بطلاً لسباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم الاثنين في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 96 فارساً وفارسة من أندية وإسطبلات بالدولة، وتشهد «درة الميادين» الثلاثاء ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً.

وحسم الغيلاني فوزه بحلوله في المركز الأول على صهوة الجواد «شامخ» المملوك لإسطبلات العاصفة 3، مسجلاً زمناً قدره 04:18:44 ساعة، بعدما كان حل في المركز التاسع بالمرحلة الأولى، ليتدرج على مراحل السباق ويتقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، ويقفز إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة، ويواصل تدرجه صعوداً بنفس «التكتيك» ليصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة.

وحل الفارس سلطان محمد إبراهيم في المركز الثاني على صهوة الجواد «سايفربان اليم» المملوك لإسطبلات البراري بزمن قدره 04:19:05 ساعة، فيما تراجع الفارس زايد غانم المري الذي تصدر المراحل الثلاث الأولى، لينهي السباق في المركز الثالث بزمن قدره 04:20:26 ساعة.

المري يتصدر الأولى

وتصدر الفارس زايد غانم المري المرحلة الأولى للسباق البالغة مسافتها 40 كيلومتراً، على صهوة الجواد «جونيور بولفوريللو» المملوك لإسطبلات جميرا وسجل زمناً قدره 01:23:35 ساعة، وفي المركز الثاني حل الفارس محمد سهيل الكتبي على صهوة الجواد «كابالستيك لارزاك» المملوك لإسطبلات سيح السلم وسجل زمناً قدره 01:23:40 ساعة، وجاء الفارس سعود حمود الخياري في المركز الثالث على صهوة الجواد «فاروه» المملوك لإسطبلات سماح الخاصة بزمن قدره 01:23:43 ساعة.

وواصل الفارس زايد غانم المرى صدارته في المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 35 كيلومتراً متفوقاً على جميع منافسيه بحلوله في المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 01:17:1 ساعة، كما حافظ الفارس محمد سهيل الكتبي على ترتيبه في المركز الثاني وبزمن 01:17:8 ساعة، وفي المركز الثالث حل الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «شامخ» المملوك لإسطبلات العاصفة «3» وسجل زمناً قدره 01:17:01 ساعة.

صراع الثالثة

وشهدت المرحلة الثالثة التي بلغت مسافتها 25 كيلومتراً، صراعاً بين الفرسان على خط التنافس بغية الوصول إلى منصة التتويج، وحافظ الفارس زايد غانم المري على صدارته بحلوله في المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 59:55 دقيقة، بينما تقدم الفارس سهيل الغيلاني من المركز الثالث إلى الثاني بزمن قدره 59:32 دقيقة، وتراجع الفارس محمد سهيل الكتبي من المركز الثاني إلى الثالث بزمن قدره 1:00:05 ساعة.

وعقب انتهاء المنافسات قام اللواء خبير محمد عيسى العضب، عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية مدير عام النادي، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق بتتويج الفائزين.