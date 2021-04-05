منافسات الناشئين تدشن انطلاقة عالمية لأبوظبي للجوجيتسو

أبوظبي: ”الخليج 365”

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتقام المنافسات في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، وتتواصل على مدار 4 أيام وتختتم الجمعة المقبل.

ويشارك في الحدث الرياضي الأبرز في عالم الجوجيتسو 2000 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 80 دولة، ويتنافسون على أرض أبوظبي عاصمة اللعبة في العالم، من ضمنهم أبرز نجوم اللعبة للحصول على أرفع الألقاب وأضخم الجوائز البالغة قيمتها 2.7 مليون درهم.

وتبدأ فعاليات النسخة 12 من البطولة بمنافسات الفئات تحت 18 سنة للجنسين، وتقام منافسات فئة الأساتذة، الأربعاء، أما منافسات فئة المحترفين فتنطلق الخميس، وتستكمل الجمعة، وهو اليوم الختامي للبطولة الذي سيشهد احتدام المنافسة بين أبرز الرياضيين والرياضيات لتحقيق المراتب الأولى.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المكانة البارزة التي تتميز بها أبوظبي تضع على عاقتها قدراً كبيراً من المسؤولية والثقة، ويحرص الاتحاد والبطولة على الارتقاء إلى مستويات تضمن تأدية هذه المسؤولية على أكمل وجه.

وقال: «تُعد أبوظبي في الوقت الراهن المركز الأبرز لرياضة الجوجيتسو حول العالم، والتزمنا بتنظيم النسخة الأحدث من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على نحو يُعزز هذه المكانة. لقد لمسنا حماساً كبيراً في أوساط مجتمع الجوجيتسو العالمي؛ إذ توافد رياضيو الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم للمنافسة ضمن فعاليات المنصة الأشهر على ساحة الجوجيتسو العالمية، ويأتي الحرص على صحة وسلامة المشاركين على رأس قائمة أولوياتنا، وقد اعتمدنا بالفعل مجموعة متكاملة من بروتوكولات الصحة والسلامة التي من شأنها طمأنة الجميع».

وأوضح زايد الكثيري أحد أبرز لاعبي الجوجيتسو الإماراتيين والمشارك في البطولة عن فئة 56 كيلوجراماً، أنه يتطلع لاغتنام هذه الفرصة لمواجهة نخبة رياضيي الجوجيتسو في العالم بعد فترة من الانقطاع. وقال: «متحمس للغاية لدخول المنافسات ضمن فئة الحزام البنفسجي وأتطلع قُدماً إلى تقديم أفضل مستويات الأداء. تعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو واحدة من أقوى البطولات في العالم، بفضل المستوى الرفيع للمواهب التي تستقطبها؛ الأمر الذي يُضاعف أهمية الفوز في هذه البطولة. لقد عملت بكل جد أثناء التحضير للبطولة وحرصت على دراسة مقاطع الفيديو الخاصة بنزالات المنافسين لتحديد المجالات التي تستدعي التحسين، وتعزيز فهمي لمختلف الأساليب القتالية».

وقال طارق عنزي حامل حزام بنفسجي في الجوجيتسو من الأردن، يُنافس عن فئة 85 كيلوجراماً ضمن تصنيف الأساتذة: «تتزايد شعبية رياضة الجوجيتسو في الأردن بشكل ملحوظ، ولا شك في أن استضافة أبوظبي للبطولة العالمية لمحترفي الجوجيتسو عاماً بعد عام تلعب دوراً رئيسياً في هذا النمو. وفي ضوء القيود الصارمة التي تُعيق تنظيم الفعاليات الرياضية حول العالم، أعتبر نفسي محظوظاً للغاية لأنني حظيت بفرصة ممارسة الرياضة التي أحب ضد نخبة الرياضيين العالميين وفي ظل بيئة آمنة بالكامل».

وكشف حامل الحزام الأسود البرازيلي جوتمبرج بيريرا عن سعادته لكونه ضمن قائمة الموجودين في أبوظبي للمنافسة في هذه البطولة بعد عام كامل من عدم الاستقرار وانقطاع الفعاليات، حيث قال: «أعبّر عن خالص امتناني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيمه النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في ظل هذه الظروف الصعبة. نشعر نحن الرياضيون بسعادة غامرة لأننا سنحظى بفرصة المنافسة والقيام بما نحب».

وترى بياتريس مسكيتا، صاحبة الـ29 ربيعاً، أن المشاركة وتقديم الأداء الجيد ضمن فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو يلعب دوراً محورياً في تطورها كرياضية، لا سيما أن البطولة تمنحها الفرصة لمواجهة أفضل الرياضيات حول العالم، واكتساب فهم أكبر لمدى التقدم الذي تحرزه.