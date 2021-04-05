زيدان يحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن احتمالية ضم محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض زيدان، خلال مؤتمر صحفي التعليق على احتمالية انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد قائلًا: "هو ليس لاعبي ولدي 25 لاعبًا هنا".

وتابع زيزو: "ليفربول فريق متكامل، لديهم ثلاثي هجومي جيد، وعندما يتعلق الأمر باللعب كمنظومة هم فريق جيد كذلك".

وواصل عن يورجن كلوب مدرب الريدز: "مدرب عظيم، لقد درّب لفترة طويلة ولديه خبرة كبيرة وما حققه يثبت ذلك، ومباراة الغد هي الأهم لأنها المباراة القادمة، لكنها بنفس أهمية مباراة إيبار، تركيزنا فقط على المباراة القادمة".