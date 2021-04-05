جوارديولا: هالاند؟ لاعب استثنائي.. وأرقامه تتحدث عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني استثنائي، مضيفًا أن ناديه الإنجليزي لن يتعاقد مع لاعب بسعر 100 مليون جنيه استرليني.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بوروسيا دورتموند مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال جوارديولا: "الجميع يريد أن يصل لأبعد نقطة في هذه البطولة، لأكون صادقا لقد حضرت لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى خضناها خلال الـ4 أشهر الماضية".

وأضاف: "قدمت نبذة للاعبين عن فريق دورتموند وسنحاول الفوز في مباراة الغد، دوري الأبطال بطولة مميزة ،لكنها مثل كأس الرابطة أو بريمرليج".

وتابع: "هالاند مهاجم استثنائي بالنظر إلى عمره، أرقامه هي من تتحدث، إنه لاعب رائع، ليس من السهل العثور على لاعب يسجل هذا القدر من الأهداف، إنه يتحرك في كل مكان بشكل رائع، يمكن للرجل الكفيف أن يدرك أنه مهاجم جيد، ليس من الضروري أن تكون مدربا حتى تعترف بذلك".

وبسؤاله عما إذا كان الفريق بحاجة للفوز بدوري الأبطال ليصبح فريق كبير، قال: "نحن بالفعل نادي كبير، بالتأكيد الجميع هنا يريدون تقديم أداء افضل من الذي قدمناه سابقاً في هذه البطولة، لكنها مجرد مباراة كرة قدم 11 ضد 11، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وعن الصفقات الجديدة، قال: "النادي قرر أننا لن نتعاقد مع لاعب بسعر 100 مليون استرليني ربما في المستقبل سيقرر النادي تحسين الفريق لـ5 أو 10 أعوام قادمة، لكن حتى الآن القرار هو أننا لن نفعل".

وواصل: "وضع هذا المبلغ على لاعب واحد لن يمنحك الأفضلية للفوز، كرة القدم لعبة جماعية والكل يساهم فيها، والبطولات لاتتحقق تحقيقها عن طريق لاعب واحد فقط".