رئيس الزمالك يتواجد في المران ويعقد جلسة مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

قام اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي بالتواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل لقاء توينجيت في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائري بهدفين دون رد في اللقاء الأخير.

وحرص رئيس الزمالك على تهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة بلقاء المولودية الأخير، كما طالب اللاعبين بالتركيز في القادم ومواصلة الانتصارات.

وعلى هامش الزيارة حرص اللواء عماد عبد العزيز على عقد جلسة مع المدير الفني كارتيرون، وتركز الحديث الودي حول لقاء المولودية والتهنئة بالفوز والتمسك بالأمل.