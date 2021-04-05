الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن منصب "المدير الفني" للاتحاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

"ليس من بينهم جوزيه"..

تسعى اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لحسم ملف منصب "المدير الفني" لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وسبق وقدم اتحاد الكرة الشكر لمحمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة.

وصرح أحمد مجاهد، لقناة "الشمس" في وقت سابق، أن هناك سعي ليتم التعاقد مع مدرب أجنبي لهذا المنصب.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة خلال تصريحات لـ"الخليج 365" "تزامناً مع افتتاح مشروع الهدف ومئوية اتحاد الكرة، تسعى اللجنة الثلاثية لانهاء ملف المدير الفني للاتحاد".

وواصل "الأقرب هو الاستعانة بمدرب من ألمانيا للتواجد في هذا المنصب ويكون لديه سيرة ذاتية مميزة في العمل الإداري ويستطيع نقل الخبرات في أوروبا لتطوير الكرة المصرية".

وأضاف "اتحاد الكرة يبحث عن شخص يستطيع تطوير المنتخبات في كافة الأعمار والمراحل السنية ويتم الاستعانة برأية في أي أمور فنية ويضع خطة عمل للأجهزة الفنية للمنتخبات".

واستمر "سيكون أيضاً من مهام المدير الفني الأجنبي لاتحاد الكرة دراسة موقف الدوري والمباريات ووضع مقترحات من أجل النهوض بالمسابقة".

وشدد "هناك من طرح اسم مانويل جوزيه لسابق خبراته وعمله في الكرة المصرية، لكن كان هناك رأي أن جوزيه حقق نجاحات كبيرة في مصر ومنذ فترة أعلن اعتزاله وبالتالي لن يكون هناك الكثير ليقدمه".

واختتم المصدر "الاتجاه هو الاستعانة بمدرب لم يسبق له العمل في مصر، والأقرب أن يكون من ألمانيا لكن لم يتم الاستقرار على الإسم حتى الآن".