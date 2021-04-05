طارق سليمان مدربا لحراس مرمى المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

قرر مجلس إدارة نادي المقاصة تعيين طارق سليمان مدربا لحراس المرمي بالفريق، ضمن جهاز المدير الفني الجديد للفريق محمد عبدالعظيم "عظيمة".

وأعلن عصام سراج الدين المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات، انضمام طارق سليمان اليوم الاثنين للجهاز الفني مع الفريق.

ويدخل المقاصة معسكرًا مغلقا يبدأ اليوم بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم ١٤ أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ ١٦ للدوري.

وأوضح سراح أن المدرب اللبناني بلال محي الدين سيصل للقاهرة نهاية هذا الأسبوع الجاري، ليكتمل تشكيل الجهاز الفني الجديد للمقاصة.

وتولى محمد عبدالعظيم "عظيمة" الإدارة الفنية للفريق خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لقيادة الإسماعيلي.

ويتشكل باقي الجهاز الفني للمقاصة من طارق حجاج مدربا عاما، وإسلام عادل مدرب، والتونسي أحمد البهلول مخطط أحمال.

يذكر أن طارق سليمان بدأ مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل تولي تدريب حراس المرمى بالفريق الأول بأندية الأهلي، وإنبي، والبنك الأهلي.