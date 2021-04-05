ناجي عن خطأ إكرامي: يحدث مع دي خيا وشتيجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة ومنتخب مصر السابق، أن أخطاء حراس المرمى واردة، مضيفا أن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز يقدم مع فريقه مستويات جيدة منذ بداية الموسم.

وتعرض إكرامي لحملة من الانتقادات بعدما تسبب في دخول مرماه هدفا من خطأ ساذج أمام الرجاء المغربي في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال ناجي: "حراس المرمى ليسوا ملائكة، الأخطاء واردة وتحدث مع جميع اللاعبين في العالم مثل تير شتيجن، ديفيد دي خيا وشمايكل".

وأضاف: "إكرامي يقدم مستويات جيدة مع بيراميدز منذ بداية الموسم، دائما ما أقول أن حارس المرمى الفرز الأول هو من يرتكب أخطاء على مسافات متباعدة".

وبسؤاله عما إذا كان تأثر بتصريحات المهدي سليمان زميله في الفريق، قال ناجي: "لا أتفق مع ما يفعله المهدي سليمان، إكرامي لن يتأثر بتلك الأجواء".

وأتم: "عليه أن يتحدث مع المسئولين، وتتفق على حسم وضعك إما بالتراضي أو بالرحيل بنهاية الموسم".