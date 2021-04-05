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لاعب ريال مدريد: كل لاعب في ليفربول لديه روح الانتقام وليس صلاح فقط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ناتشو فيرنانديز مدافع نادي الإسباني، أن كل لاعب في لديه روح الانتقام وليس محمد صلاح لاعب الفريق الإنجليزي فقط، بسبب حادثة إصابته في نهائي في 2018 بسبب سيرجيو راموس قائد النادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

وقال ناتشو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مهاجمو ليفربول ضمن الأفضل في العالم وأنا أحب التناغم الذي يحدث بينهم في الخط الأمامي".

واختتم مدافع ريال مدريد: "بالتأكيد كل لاعب في ليفربول لديه روح الانتقام وليس صلاح فقط بسبب راموس، جميعهم يرغبون في الفوز علينا، لكن نحن كذلك نبادلهم نفس الرغبة في تجاوز هذه المرحلة".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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