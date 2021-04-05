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غدا.. دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد الإسباني يستقبل ليفربول الإنجليزي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

يستقبل ريال مدريد بملعبه ألفريدو دي ستيفانو، غداً الثلاثاء نظيره ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

 

ويعيش ريال مدريد أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يواصل انتصاراته المحلية التي تقربه من صدارة ، وآخرها الفوز بسهولة على إيبار بهدفين نظيفين، أما ليفربول ورغم ما يُعانيه من تراجع كبير إلا أنه لا يزال قويًا على الصعيد الأوروبي، حيث تمكن من الفوز ذهابًا وإيابًا على لايبزيج في ثمن النهائي، كما فاز على آرسنال يوم السبت بالدوري الإنجليزي واقترب من المربع الذهبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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