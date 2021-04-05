الامارات | كورونا يضرب سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب الجناح الإيطالي أليساندرو فلورنتسي عن صفوف فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في رحلته المحفوفة بالمخاطر، الاربعاء، إلى ملعب "أليانز أرينا"، معقل بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، لاصابته بفيروس كورونا بحسب ما أعلن النادي الباريسي الإثنين.

وكتب سان جرمان في صفحته على موقع تويتر انه بعد "الفحص الاخير (بي سي آر سارس - كوفيد19) تم تأكيد إيجابية مسحة أليساندرو فلورنتسي".

وانضم الإيطالي إلى لائحة الغائبين عن وصيف الدوري الفرنسي في المواجهة الثأرية أمام عملاق بافاريا الفائز عليه 1-صفر في نهائي الموسم الماضي للمسابقة الأعرق أوروبياً، حيث يفتقد أيضاً لجهود مواطنه ماركو فيراتي المصاب بدوره بفيروس كورونا، والأرجنتيني لياندرو باريديس الموقوف.

وشدّد النادي الباريسي على أن فلورنتسي "سيحترم الحجر المنزلي ويخضع للبروتوكول الصحي المناسب"، مذكرا أيضاً أن "اللاعب هو حاليا في عزلة لبضعة أيام كاجراء إحترازي".

وسيتجدد غياب فلورنتسي المعار من روما الإيطالي، بعدما كان غاب عن لقاء القمة الذي خسره فريقه أمام المتصدر ليل بهدف نظيف السبت.

ومن المرجح أن يكون فلورنتسي، على غرار فيراتي، التقط فيروس كورونا خلال معسكر منتخب بلاده أثناء التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

وفي ظل غياب الجناح الإيطالي، بات على مدرب سان جرمان الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو الاختيار بين الالماني تيلو كيهرر أو كولين داغبا لشغل الرواق الايمن.

من ناحيته، يفتقد بايرن ميونيخ متصدر "البوندسليغا" والمنتشي بفوزه على مطارده المباشر لايبزيغ 1-صفر السبت في سعيه للقب تاسع تواليا، مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المصاب في التواء بركبته اليمنى مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية.

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