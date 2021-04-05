الامارات | لاعب الأهلي السابق يتسبب في استقالة ميدو من بيراميدز

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق يتسبب في استقالة ميدو من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام (ميدو)، عن استقالته من منصبه كمستشار فني ومتحدث إعلامي باسم نادي بيراميدز، على خلفية أزمة ربطته مع الظهير الأيمن للفريق أحمد فتحي.

وجاء إعلان "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة قال فيها: "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز، متمنياً التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وربطت تقارير صحافية مصرية استقالة ميدو من بيراميدز بالأزمة التي دخل بها ميدو مع الظهير الأيمن للفريق أحمد فتحي.

وأوضحت صحيفة "الوطن سبورت"، أن "أحمد فتحي أبدى استياءه من عدم المشاركة مع فريقه في مباراة نامونجو التزاني، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية، واشتبك مع هاني سعيد المدير الرياضي للفريق، قبل أن يطلب الرئيس التنفيذي لبيراميدز، ممدوح عيد، من ميدو التدخل لحل المشكلة، وتقريب وجهات النظر بين أحمد فتحي والأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ليجري ميدو اتصالاً هاتفياً بأحمد فتحي قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي، لكن المكالمة شهدت مشادة بين الطرفين، بعدما رفض فتحي، صاحب الـ 36 عاماً، تدخل المستشار الفني للفريق".

وأضافت الصحيفة: "ميدو صعّد أزمته مع أحمد فتحي للإدارة، وأصر على اتخاذ قرار صادم ضد اللاعب، إلا أن الإدارة لم تلبّ طلبه، الأمر الذي دفعه للاستقالة".

يذكر أن بيراميدز تعرض للخسارة، أمس، على يد مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليتجمد رصيد بيراميدز عند ست نقاط، حصدها من فوزين في الجولتين الأولى والثانية، محتلاً من خلالها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرجاء البيضاوي المتصدر بالعلامة الكاملة ورصيد تسع نقاط.



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