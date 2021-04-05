الامارات | الدوري الإسباني يشتعل بسقوط سيميوني.. فرصة برشلونة "ذهبية"

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإسباني يشتعل بسقوط سيميوني.. فرصة برشلونة "ذهبية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل فريق إشبيلية الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني سيميوني (1-صفر)، أمس الأحد، في الجولة 30.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصاره للاعبه الأرجنتيني ماركوس أكونيا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الـ70 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

وأنعش فريق إشبيلية بفوزه أتلتيكو مدريد متصدر "الليغا"، آمال فريقي برشلونة وريال مدريد في المنافسة بقوة على اللقب.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد، بعد هذه الهزيمة عند 66 نقطة، ويتقدم بفارق 3 نقاط فقط على جاره ووصيفه ريال مدريد، و4 نقاط عن برشلونة، الذي يستضيف فريق بلد الوليد، اليوم الاثنين (23:00 بتوقيت الإمارات)، على ملعب "كامب نو"، في الجولة نفسها.

في المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 58 نقطة، معززاً موقعه في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

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