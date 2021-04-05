شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف كواليس تحالف رباعي بيراميدز للإطاحة بـ «ميدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل نادي «بيراميدز» كواليس الإطاحة باحمد حسام ميدو من منصب مستشار بيراميدز، من منصبه وإجباره على تقديم استقالته.

وقالت المصادر إن الرباعي الكبير في الفريق رمضان صبحي وعبد الله السعيد وشريف إكرامي وأحمد فتحي، تحدثوا مع الإدارة بعد تكرار الخلافات مع «ميدو» منذ توليه المسؤولية.

وأضافت المصادر أن ممدوح عيد المدير التنفيذي ساند اللاعبين ودعم موقفهم وهو ما تسبب في النهاية لتقديم ميدو استقالته.

وكان احمد حسام ميدو قد أعلن في الساعات الاولى من صباح اليوم استقالته من منصبه ببيراميدز.